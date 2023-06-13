Автор книги «Ешь, молись, люби» перенесла дату выхода нового романа из-за украинцев

Американская писательница Элизабет Гилберт, написавшая бестселлер «Ешь, молись, люби», отложила публикацию новой книги на неопределенный срок из-за критики со стороны украинцев. Об этом сообщила газета The New York Times 12 июня.

Сюжет романа «Снежный лес» разворачиваются в Сибири в 1930-х годах, где герои «противостоят советскому правительству». Публикация романа была запланирована на 13 февраля 2024 года.

Гилберт сообщила, что подверглась критике «со стороны украинских читателей, которые выражали гнев, скорбь, разочарование и боль». По ее мнению, подобная реакция вызвана тем, что она решила опубликовать книгу, «сюжет которой разворачивается в России, вне зависимости от того, какая у нее тема».

«Сейчас не время для публикации этой книги», — заключила писательница.

При этом исполнительный директор Гильдии писателей США Мэри Расенбергер заявила, что на авторов не следует оказывать давление, чтобы они не публиковали свои книги. А также исполнительный директор PEN America Сюзанна Носсель призвала Гилберт выпустить книгу, как и планировалось.

В декабре 2022 года посольство РФ в Лондоне осудило статью The Guardian, которая призывала к бойкоту русской культуры. Дипломаты напомнили, что культурные вопросы должны оставаться вне политики, а материал газеты вводит аудиторию в заблуждение.

Попытки отмены русской культуры в странах Запада начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.