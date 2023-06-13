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SpaceX запустила на орбиту 72 мини-спутника Transporter-8

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Фото: Global Look Press/IMAGO/R4924_italyphotopress
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Американская компания SpaceX запустила на орбиту 72 мини-спутника Transporter-8 и успешно посадила на Землю ракету, доставившую их, о чем сообщила компания в понедельник, 12 июня.

Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 с мини-спутниками стартовала в 17:35 (00:35 мск 13 июня) с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. Первая ступень ракеты приземлилась там же чуть менее чем через восемь минут после старта, как и планировалось. Это был девятый запуск и посадка этого конкретного ускорителя.

На орбиту были доставлены кубсаты (малые искусственные спутники для исследования космоса размером 10 × 10 × 10 см. — Ред.), микроспутники и возвращаемая капсула. Все спутники были выведены на орбиту успешно. А возвращение ракеты Falcon 9 на Землю стало 200-м приземлением в истории компании.

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4 июня ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink. Это было необходимо для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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