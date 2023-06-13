Реклама
Прямой эфир
Мир
США заявили о готовности разработать с РФ систему контроля над вооружениями после ДСНВ
Армия
Военнослужащие группировки «Восток» удержали рубежи на южнодонецком направлении
Происшествия
На Курилах зафиксировали пепловый выброс в 2 км на вулкане Эбеко
Общество
В фонде «Доктор Лиза» перечислили нужды людей в затопленных районах Херсонской области
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве, Днепре и Кривом Роге
Армия
Экипажи Ка-52 на предельно низкой высоте выпустили ракеты по опорным пунктам ВСУ
Общество
Режим ЧС введен после столкновения двух танкеров на реке Лене
Наука и техника
Мантуров анонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
Авто
Беспилотные грузовики запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня
Армия
Минобороны подписало новые контракты с добровольческими отрядами
Мир
США продлили режим санкций против властей Белоруссии
Мир
Блинкен заявил о шансе для переговоров после наступления Украины

ФАС попросили оценить обоснованность роста цен на стройматериалы

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить обоснованность увеличения стоимости стройматериалов. За последний месяц, например, стоимость каменной ваты, которая используется в качестве утеплителя, увеличилась вдвое. В Минстрое сообщили о росте цен с января по май 2023 года на сталь арматурную — на 26%, на стальные трубы — на 14%, что повлекло подорожание строительства, в том числе жилья.

Несущие цены: в России предлагают ввести эталон стоимости стройматериалов
Будут ли ориентироваться участники рынка на государственные тарифы

«Мы наблюдаем заметный дефицит и, соответственно, рост стоимости каменной ваты за последние полтора месяца. В мае цены на нее увеличились на 50–60% относительно апреля», — рассказала директор по закупкам девелоперской ГК «А101» Елена Леликова.

В связи с этим депутаты попросили ФАС проверить обоснованность роста цен на стройматериалы. Это необходимо для того, чтобы исключить секуляризации на рынке.

Пока ФАС не получила обращение, но служба самостоятельно проводит мониторинг цен, сказали «Известиям» там.

«В рамках него служба уже направила запросы производителям теплоизоляционных материалов. Полученные сведения будут проанализированы, в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры», — сообщили в ФАС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минеральный план: ФАС проверит обоснованность роста цен на стройматериалы

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023