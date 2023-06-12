Два судна столкнулись на реке Лена в Иркутской области

Два судна столкнулись на реке Лена в Иркутской области

2023-06-12 20:59:48

2023-06-12 20:59:48

2023-06-12 20:59:48

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