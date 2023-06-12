Заслуженный артист Башкирии Муртазин умер в возрасте 48 лет

Российский актер театра и кино, заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин умер в возрасте 48 лет. О трагедии сообщили в пресс-службе Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури 12 июня.

Известно, что прощение с Муртазиным пройдет 13 июня в 14:00 в здании башкирского драмтеатра. Похоронят актера 14 июня в его родной деревне Яныбаево.

Причина смерти не названа.

За свой творческий путь артист исполнил множество комических и драматических ролей на театральной сцене. Он также снимался в сериалах телеканалов БСТ и «Тамыр». Артист участвовал в общественной жизни театра и много лет работал в его профкоме.