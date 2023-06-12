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The Economist со ссылкой на Генштаб сообщил о больших потерях ВСУ

The Economist: в Генштабе ВСУ рассказали о потерях украинской армии на направлении Орехов – Токмак
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Фото: Global Look Press/Pavlo_bagmut
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Украина понесла значительные потери в ходе первых ударов на направлении Орехов – Токмак в Запорожской области. Об этом заявил изданию The Economist источник в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 июня.

Собеседник издания также отметил, что российские позиции хорошо укреплены средствами РЭБ — украинские подразделения не смогли противостоять и потеряли как военную технику, так и живую силу.

Вместе с тем он отметил, что на этом направлении шли трудные бои, на южном фронте разыгрывается так называемая шахматная доска, когда обе стороны вытягивают резервы друг друга.

Источник также подчеркнул успех российской авиации и ее явное преимущество в ходе проведения спецоперации.

«Сейчас на запорожском направлении РФ использует авиацию больше, чем когда-либо с начальных этапов [проведения СВО]», — говорится в материале.

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Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные поразили пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехова Запорожской области.

Также были ликвидированы позиции ВСУ в районах Рай-Александровки, Предтечино ДНР и Малой Токмачки Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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