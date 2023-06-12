AP назвало причину смерти «Унабомбера» Теодора Качинского

Террорист Теодор Качинский, известный как Унабомбер, совершил самоубийство. Об этом 11 июня сообщило агентство Associated Press.

Согласно информации источников агентства, Качинский покончил с собой в тюремной камере. Ему провели сердечно-легочную реанимацию, после этого он был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть.

Также сообщается, что Качинский был неизлечимо болен раком.

Накануне стало известно о смерти Качинского в тюрьме.

По данным властей, в период с 1978 по 1995 год Качинский установил или отправил по почте 16 бомб. В результате взрывов три человека погибли, еще 23 пострадали. Его целями были университеты и авиалинии, в связи с этим он и получил прозвище Унабомбер.

За помощь в поимке Унабомбера ФБР назначило награду в $1 млн. Информацию о связи Качинского со взрывами в ФБР передал его брат. 3 апреля 1996 года группа спецназа из девяти человек задержала мужчину в его хижине в Монтане. Качинский был приговорен к восьми пожизненным тюремным срокам.