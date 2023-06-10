Реклама
Прямой эфир
Спорт
В ISU подсчитали убытки на фоне отстранения российских спортсменов
Происшествия
Трое пострадали из-за распыленной перцовки в Мариинском театре
Здоровье
Терапевт предостерег от повторного заваривания чайного пакетика
Общество
Никас Сафронов назвал Шмаринова художником с большой буквы
Экономика
Минпромторг сообщил об отсутствии влияния ухода Essity на ассортимент и цены в РФ
Мир
Трюдо заявил о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине
Мир
МИД РФ выразил разочарование решением Международного суда ООН по иску Киева о геноциде
Мир
Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами
Общество
Вода почти полностью ушла из Новой Каховки после теракта на ГЭС
Армия
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
Спорт
Россияне Демин и Корнеева выиграли юниорский Открытый чемпионат Франции по теннису
Происшествия
Трибуны со зрителями обрушились во время представления цирка в Ленобласти

Американский террорист по прозвищу Унабомбер умер в тюрьме

ABC News: в американской тюрьме умер «Унабомбер» Теодор Качинский
0
Фото: AP Photo/John Youngbear
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В тюрьме в возрасте 81 года скончался террорист Теодор Качинский, известный как Унабомбер. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает ABC News.

Представитель Федерального бюро тюрем сообщил, что Качинский был найден мертвым в своей тюремной камере утром в субботу.

Качинский поступил в Гарвард в 16 лет, где получил степень бакалавра, а позднее стал доктором философии по математике в Мичиганском университете. Он преподавал в Калифорнийском университете в Беркли.

После увольнения из университета Качинский переехал в штат Монтана, где жил в хижине в лесу. Он утверждал, что решился на рассылку бомб из-за строительства дороги рядом с его домом.

По данным властей, в период с 1978 по 1995 год Качинский установил или отправил по почте 16 бомб. В результате взрывов три человека погибли, еще 23 пострадали. Его целями были университеты и авиалинии, в связи с этим он и получил прозвище Унабомбер.

За помощь в поимке Унабомбера ФБР назначило награду в $1 млн. Информацию о связи Качинского со взрывами в ФБР передал его брат. 3 апреля 1996 года группа спецназа из 9 человек задержала мужчину в его хижине в Монтане. Качинский был приговорен к восьми пожизненным тюремным срокам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023