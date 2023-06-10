Американский террорист по прозвищу Унабомбер умер в тюрьме

В тюрьме в возрасте 81 года скончался террорист Теодор Качинский, известный как Унабомбер. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает ABC News.

Представитель Федерального бюро тюрем сообщил, что Качинский был найден мертвым в своей тюремной камере утром в субботу.

Качинский поступил в Гарвард в 16 лет, где получил степень бакалавра, а позднее стал доктором философии по математике в Мичиганском университете. Он преподавал в Калифорнийском университете в Беркли.

После увольнения из университета Качинский переехал в штат Монтана, где жил в хижине в лесу. Он утверждал, что решился на рассылку бомб из-за строительства дороги рядом с его домом.

По данным властей, в период с 1978 по 1995 год Качинский установил или отправил по почте 16 бомб. В результате взрывов три человека погибли, еще 23 пострадали. Его целями были университеты и авиалинии, в связи с этим он и получил прозвище Унабомбер.

За помощь в поимке Унабомбера ФБР назначило награду в $1 млн. Информацию о связи Качинского со взрывами в ФБР передал его брат. 3 апреля 1996 года группа спецназа из 9 человек задержала мужчину в его хижине в Монтане. Качинский был приговорен к восьми пожизненным тюремным срокам.