Эксперт назвал способы сделать работу смартфона более эффективной

Для более эффективной работы смартфона следует освободить его память от ненужных файлов. Об этом в понедельник, 12 июня, рассказал в интервью радио Sputnik аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.



По его словам, при покупке стоит выбрать гаджет с большим объемом памяти, чтобы ее хватило не только для текущих задач. Эксперт отметил, что люди покупают смартфон минимум на 3–4 года. За это время на устройстве накапливается огромное количество информации. Кроме того, новые версии программного обеспечения (ПО) также требуют свободного места для установки.

Специалист порекомендовал не использовать всю память телефона. При отсутствии свободного места многие функции гаджета становятся недоступными и он работает гораздо медленнее.



Он посоветовал придерживаться простого правила, которое заключается в том, чтобы всегда оставлять на устройстве 20% свободного места. В таком случае не возникнет проблем со скоростью работы и будет достаточно места, чтобы размещать свои файлы.



Муртазин также сообщил, что в хранении файлов могут помочь карты памяти, однако он не счел надежным такой способ хранения информации

«Если у вас есть в телефоне карта памяти, как правило, это модель среднего уровня. Крайне важно выбрать «быструю» карту памяти (с высокой скоростью записи. — Ред.), не мелочиться и помнить о том, что она не идеальна, с ней может произойти сбой, и тогда вы потеряете данные. Карты памяти редко ломаются в первый год после покупки, но это не самый надежный способ хранения информации. К тому же их часто фальсифицируют, и отличить подделку от карты известного производителя крайне сложно», — заключил эксперт.

Ранее, 11 марта, руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония дал советы для ускорения работы смартфона. По словам Джаконии, уровень свободной памяти является основным фактором скорости работы гаджета.