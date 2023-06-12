Нутрициолог дала советы по покупке клубники

Нутрициолог, эксперт кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова 12 июня рассказала, какую клубнику лучше не покупать.

В беседе с агентством «Прайм» она отметила, что важно тщательно мыть клубнику и не пробовать ее на рынке перед покупкой. По ее словам, излишки нитратов или соли азотной кислоты, которые образуются в овощах и фруктах в процессе роста, смываются обычной водой. Однако при употреблении немытой ягоды есть риск заражения кампилобактериозом. Campylobacter — бактерия, часть микрофлоры курицы и других птиц, опасная для человека, микрочастицы которой могут попасть на кусты с ягодами порывом ветра или от мимо пролетающих птиц.

Для снижения рисков заражения кампилобактериозом Макарова посоветовала опускать ненадолго ягоды в воду перед употреблением и тщательно мыть обычной водой. Все остальные способы очищения, например, замачивание в соде, мыле или уксусе, не нужны.

Как рассказала нутрициолог, покупка клубники у бабушки с рук не гарантирует качество ягоды. Контроль клубники, попадающей на прилавки супермаркетов, выше, чем в импровизированных ларьках.

Также рекомендуется избегать слишком больших или необычной формы ягод и клубники, у которой слишком темные листья или плодоножка. Макарова подчеркнула, что в случае сомнений стоит попросить у продавца сертификат качества. По ее словам, надо выбирать крепкие ягоды без видимых следов порчи и не есть клубнику с мягкими подпорченными бочками во избежание отравлений или дискомфорта в ЖКТ.

Врач сказала, что наиболее сладкой, крупной и ароматной клубникой считаются сорта Азия, Альба, Клери и Виктория.

Ранее, 26 мая, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух призвала не увлекаться клубникой. По ее словам, суточная доза клубники для взрослого человека — 200–250 г, ее превышение грозит расстройством ЖКТ.