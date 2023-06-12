В Москве начали снижаться цены на новостройки

За последний год цены на новостройки Москвы по всем сегментам рынка сократились в среднем на 6%, а стоимость квадратного метра — на 0,2%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Метриум».

«Цены на квартиры и апартаменты в московских новостройках снижаются. За прошедшие 12 месяцев средняя стоимость помещения в новостройках Москвы (во всех классах, включая локальный рынок Новой Москвы) снизилась с 23,8 млн рублей до 22,4 млн рублей. Таким образом, среднестатистическое помещение в домах от застройщиков подешевело на 6%», подсчитали эксперты компании «Метриум».

По данным экспертов, средняя стоимость квадратного метра составляла 417 тыс. рублей в мае прошлого года, в мае 2023-го показатель снизился на 0,2% до 416 тыс. рублей.

«Это связано с широким распространением дисконтов (иногда достигающих 32%), которые застройщики предлагают примерно в половине проектов застройки. Поэтому фактически сократилась не только средняя стоимость квартиры, но и цена квадратного метра. С учетом огромного объема предложения (более 70 тыс. помещений) мы постепенно переходим к «рынку покупателя», когда клиентов немного и в силу высокой конкуренции застройщикам придется торговаться и идти на уступки», — пояснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Наиболее заметное снижение цен на квартиры и апартаменты произошло в новостройках бизнес-класса, сказали в компании. В мае 2022 года средняя стоимость квартиры и апартамента составляла 27,3 млн рублей, а в мае 2023 года — 24,9 млн рублей. Таким образом, за 12 месяцев показатель сократился на 9%. Квадратный метр в новостройках бизнес-класса также потерял в цене. Его средняя стоимость сократилась с 421 тыс. рублей до 412 тыс. рублей, то есть на 2%, сообщили аналитики.

По информации специалистов, в массовых новостройках (эконом- и комфорт-класс) средняя стоимость квартир и апартаментов снизилась за год с 13,3 млн рублей до 12,4 млн рублей, то есть на 7%. Впрочем, отмечают аналитики, с мая 2022 года их удельная цена все-таки повысилась с 280 тыс. до 283 тыс. рублей за кв. м (2%).

Премиальные квартиры и апартаменты в Москве потеряли в цене меньше других вариантов нового жилья. Если в мае 2022 года они продавались в среднем за 47,4 млн рублей, то в мае 2023 года — за 46,9 млн рублей. Таким образом, в этом сегменте рынка цены сократились на 1% за год. Средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте, тем не менее, выросла с 590 тыс. рублей до 600 тыс. рублей (2%), сообщили эксперты.

«В премиальном сегменте рынка новостроек весной заметно вырос спрос, что сдерживает сокращение цен. Весной было заключено примерно в два раза больше сделок, чем зимой. В целом активность покупателей была сопоставима с успешным периодом 2021 года. Поэтому цены могут и перейти в наступление в ближайшие месяцы на фоне реализации отложенного спроса», — сказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Рост цен замедляется, но не во всех округах Москвы, сказала генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова.

«В Южном административном округе Москвы, где сейчас активно идет застройка комплексами бизнес- и премиум-класса Нагатинского затона, бывших территорий завода ЗиЛ и готовится редевелопмент Южного речного порта, за прошедшие 12 месяцев средние цены выросли на 1,3% — с 444 тыс. до 450 тыс. рублей за квадратный метр. Иными словами, в наиболее привлекательных и динамично развивающихся локациях цены продолжают повышаться», — рассказала она.

По данным аналитиков «Метриум», исключением из общей тенденции к замедлению цен стал рынок новостроек элитного и делюкс-класса. Средняя стоимость квартиры или апартамента в этом сегменте поднялась с 270 млн до 275 млн рублей, то есть на 2%. В пересчете на квадратный метр новостройки самого высокого ценового уровня подорожали на 6,4% (с 1,58 млн до 1,68 млн рублей).

В Новой Москве стоимость квартир снизилась с 11,1 млн до 10,6 млн рублей, потеряв 4%. Средняя цена квадратного метра в Новой Москве при этом за последние 12 месяцев практически не изменилась (221,4 тыс. рублей против 222,5 тыс. рублей — плюс 0,5%), рассказали эксперты.

Ранее, 9 июня, в «Авито Недвижимости» сообщили «Известиям», что самое бюджетное жилье в новостройках столицы расположено в районах Кузьминки, Тропарево-Никулино, Бибирево, самое дорогое — в Якиманке, Тверском районе и Хамовниках. При этом средняя стоимость квартиры в московской новостройке в мае 2023 года составила 13 млн рублей.