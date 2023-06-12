Пожилой участник марафона «Белые ночи» умер из-за остановки сердца

В Санкт-Петербурге скончался пожилой участник забега «Белые ночи». Об этом 11 июня сообщили «Известиям» в Мариинской больнице.

Как рассказал организатор мероприятия, мужчина пожаловался на плохое самочувствие и был снят с маршрута. Врачи оказали ему срочную реанимационную помощь и доставили на машине скорой помощи в Городскую Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

«При получении стартового номера участник предоставил все необходимые медицинские документы, подтверждающие допуск к дистанции», — уточнил организатор.

Ранее, 10 мая, в Казахстане 41-летний спортсмен умер во время марафона Adrenaline Tengri Ultra, не добежав несколько метров до финиша. Дежурившие на месте проведения мероприятия врачи немедленно приступили к интенсивной терапии, однако спасти мужчину не удалось. Причиной смерти стала остановка сердца.