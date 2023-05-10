В Казахстане участник марафона скончался перед финишем

В Казахстане 41-летний спортсмен умер во время марафона Adrenaline Tengri Ultra, не добежав несколько метров до финиша. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил портал Arbat.media.

Дежурившие на месте проведения мероприятия врачи немедленно приступили к интенсивной терапии, однако спасти мужчину не удалось. Причиной смерти стала остановка сердца.

По словам знакомых, покойный Руслан Жолдыбаев имел хорошую физическую подготовку и неоднократно присоединялся к забегам. В марафоне он участвовал уже в четвертый раз.

Вскоре после инцидента в Сети появились заявления о том, что бригада скорой помощи якобы приехала лишь через 10 минут, вследствие чего было упущено драгоценное время. Эту информацию опроверг акимат (региональная администрация в Казахстане — ​Ред.) Алматинской области.

Ранее, 13 апреля, стало известно, что ирландский автогонщик Крейг Брин (команда Hyundai) погиб во время тестовых заездов перед Ралли Хорватии. Он вылетел с трассы и столкнулся передней левой частью своего автомобиля со столбом.