Ирландский гонщик Крейг Брин погиб во время тестов в Хорватии

Ирландский автогонщик Крейг Брин (команда Hyundai) умер в возрасте 33 лет во время тестовых заездов перед Ралли Хорватии. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба команды.

По их данным, произошла авария. При этом штурман Джеймс Фултон не пострадал.

По данным DirtFish, Брин вылетел с трассы между населенными пунктами Стари Голубовац и Лобора. Он столкнулся передней левой частью своего автомобиля со столбом.

Ралли Хорватии пройдет с 20 по 23 апреля. Это четвертый из 13 этапов чемпионата мира по ралли 2023 года.

В нынешнем сезоне Брин занял второе место на Ралли Швеции и занимал шестое место в общем зачете.

Брин выступал на чемпионатах мира по ралли с 2009 года. Он шесть раз занимал вторые места и трижды третьи на отдельных этапах. Его лучшим достижением по итогам сезона было седьмое место в 2022 году.