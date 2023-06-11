Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о сложности прорыва российской линии обороны
Мир
Глава МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС
Происшествия
ВСУ ударили по Херсонской области Storm Shadow после отъезда Мантурова
Мир
Херш указал на негативные последствия контрнаступления ВСУ
Общество
В Москве приземлился самолет с вернувшимися из плена военнослужащими РФ
Мир
AFP сообщило о потере большей части БМП Bradley украинскими боевиками
Мир
Явка на досрочных парламентских выборах в Черногории составила 56,4%
Мир
Полиция Шотландии отпустила бывшего первого министра Стерджен
Мир
В офисе Зеленского отвергли предложенные рядом стран мирные инициативы
Общество
В Херсонской области назвали сумму ущерба школам и детсадам из-за затопления
Общество
В Крыму возбудили уголовное дело после аварии с пятью погибшими
Происшествия
В здании бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге произошел пожар

Явка на досрочных парламентских выборах в Черногории составила 56,4%

0
Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Черногории составила 56,4% на момент остановки работы избирательных участков в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил проевропейский Центр демократического перехода.

«К 20:00 проголосовало 56,4%, или 305 760 избирателей», — указано в заявлении.

Наблюдатели отметили, что на предыдущих парламентских выборах 2020 года явка составила 76,6% избирателей.

Граждане Черногории выбрали на ближайшие четыре года 81 депутата Скупщины (однопалатного парламента). Выборы обошлись стране в €1,35 млн.

«В Черногории не осознают, насколько долгосрочным может быть ущерб»
Посол РФ в Подгорице Владислав Масленников — о присоединении страны к санкциям, перспективах ее вступления в ЕС и потерях в сфере туризма

Ранее в этот день стало известно, что в Черногории открылись избирательные участки на досрочных выборах депутатов скупщины (парламента) республики. Участки начали работу в 7:00 (8:00 мск) и закрылись в 20:00 (21:00 мск). Всего для 542 468 избирателей напечатали 558 741 бюллетень с учетом резерва в 3%.

4 апреля депутат Демократического фронта в скупщине Черногории и глава парламентского комитета по безопасности и обороне Милан Кнежевич рассказал в интервью «Известиям» о своих ожиданиях от парламентских выборов в республике и своем взгляде на дельнейшее развитие Черногории. В частности, он выразил надежду на построение нового правительства после выборов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023