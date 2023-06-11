Явка на досрочных парламентских выборах в Черногории составила 56,4%

Явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Черногории составила 56,4% на момент остановки работы избирательных участков в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил проевропейский Центр демократического перехода.

«К 20:00 проголосовало 56,4%, или 305 760 избирателей», — указано в заявлении.



Наблюдатели отметили, что на предыдущих парламентских выборах 2020 года явка составила 76,6% избирателей.

Граждане Черногории выбрали на ближайшие четыре года 81 депутата Скупщины (однопалатного парламента). Выборы обошлись стране в €1,35 млн.

Ранее в этот день стало известно, что в Черногории открылись избирательные участки на досрочных выборах депутатов скупщины (парламента) республики. Участки начали работу в 7:00 (8:00 мск) и закрылись в 20:00 (21:00 мск). Всего для 542 468 избирателей напечатали 558 741 бюллетень с учетом резерва в 3%.



4 апреля депутат Демократического фронта в скупщине Черногории и глава парламентского комитета по безопасности и обороне Милан Кнежевич рассказал в интервью «Известиям» о своих ожиданиях от парламентских выборов в республике и своем взгляде на дельнейшее развитие Черногории. В частности, он выразил надежду на построение нового правительства после выборов.