В Черногории открылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент
В Черногории в воскресенье, 11 июня, открылись избирательные участки на досрочных выборах депутатов скупщины (парламента) республики. Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК).
Участки начали работу в 7:00 (8:00 мск) и закроются в 20:00 (21:00 мск). Первые предварительные результаты от наблюдателей появятся около 21:00.
По сообщению ГИКа, правом отдать свой голос на парламентских выборах обладает 542 468 граждан Черногории, а избирательный ценз для вхождения в состав скупщины составляет 3%, уточняет ТАСС.
Также сообщается, что по результатам опроса, проведенного в мае черногорской неправительственной организацией (НПО) CeDem, движение «Европа сейчас», основанное в июне прошлого года нынешним президентом Черногории Яковом Милатовичем и Милойко Спаичем, может получить на выборах 29,1% голосов.
Второе место по опросам занимает коалиция «Вместе! За будущее, которое принадлежит вам» во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории (ДПС) и ее лидером Даниелем Живковичем. По подсчетам НПО, коалиция может набрать 25% голосов.
Как уточняется в сообщении, далее голоса могут быть распределены между коалицией «Алекса и Дритан — Мужество имеет значение!» — 15,5% опрошенных, партией «За будущее Черногории» — 13,2% и правоцентристской Бошняцкой партией — 5,1%.
Ранее, 4 апреля, депутат Демократического фронта в скупщине Черногории и глава парламентского комитета по безопасности и обороне Милан Кнежевич рассказал в интервью «Известиям» о своих ожиданиях от парламентских выборов в республике и своем взгляде на дельнейшее развитие Черногории. В частности, он выразил надежду на построение нового правительства после выборов.