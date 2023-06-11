Яхта с туристами загорелась у берегов Египта в Красном море

У берегов Египта в Красном море загорелась яхта с туристами. Об этом 11 июня сообщает телеканал Al Arabiya.

Как минимум трое британцев числятся пропавшими без вести.

«Двенадцать членов экипажа и 12 британских туристов были спасены, когда подводное судно среднего размера, получившее название «Ураган», загорелось у курортного города Марса-Алам на юге Красного моря», — говорится в публикации.

МИД Великобритании заявил о контакте с египетскими властями.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В середине августа 2021 года в турецком городе Аланья сгорели сразу четыре яхты. Суда были пришвартованы на пляже в районе Тюрклер, изначально загорелся один прогулочный катер, за короткое время огонь перекинулся на три соседних судна. Члены экипажа, находясь на борту, пытались тушить пламя, но вскоре, чтобы спасти свои жизни, они вынуждены были спрыгнуть в море и вплавь добираться до берега.