Крупный лесной пожар возник рядом с поселком Таксимо на севере Бурятии

Крупный лесной пожар возник рядом с поселком Таксимо на севере Бурятии

2023-06-11 16:57:12

2023-06-11 16:57:12

2023-06-11 16:57:12

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