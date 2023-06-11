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Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Калмыкии

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Фото: t.me/mvdkalmykia
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В Калмыкии в результате аварии с участием легковушки и грузовика погибли три человека, еще один пострадал. Об этом 11 июня написала пресс-служба МВД по региону в Telegram-канале.

ДТП произошло в воскресенье около 5:00 на трассе Яшкуль – Комсомольский – Артезиан. Легковой автомобиль ВАЗ-2107 и грузовик «Даф» столкнулись на 41-м км автодороги.

В результате произошедшего водитель и два пассажира «ВАЗа» скончались на месте. Еще один человек, находившийся в легковушке, госпитализирован.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Ранее, 7 июня, два человека погибли при столкновении автомобиля с «КамАЗом» в подмосковном поселке Монино.

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