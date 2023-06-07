Два человека погибли в результате ДТП с «КамАЗом» в Подмосковье
Два человека погибли при столкновении автомобиля с «КамАЗом» в подмосковном поселке Монино. Об этом в среду, 7 июня, рассказал источник «Известий».
«На улице Южная Kia влетела в грузовую часть «КамАЗа». В результате аварии погибли два мужчины», — сказал собеседник.
Водитель Kia не пострадал. Обстоятельства аварии и ее причины выясняются.
Ранее в этот день сообщалось, что в Московской области на Киевском шоссе произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. Предварительно, пострадавших в результате ДТП нет. Причины и обстоятельства пока устанавливаются.
Утром 1 июня в Москве на Ярославском шоссе произошла массовая авария. В инциденте пострадали сразу семь автомобилей, занявших две полосы шоссе.