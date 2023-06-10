В Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Алексеевском городском округе под Белгородом сошли с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива. Об этом, 10 июня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет», — написал он.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о причинах случившегося уточняется.

Ранее, 30 мая, стало известно, что в Ульяновске сошли с рельсов два вагона с газовым конденсатом. При проведении маневровых работ случился сход двух вагонов-цистерн, один из них опрокинулся. Прокуратура начала проверку.