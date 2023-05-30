Два вагона с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновске

В Ульяновске сошли с рельсов два вагона с газовым конденсатом. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 4:20 мск на станции Ульяновск-2. При проведении маневровых работ случился сход двух вагонов-цистерн, один из них опрокинулся.

«Розлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд. Задержек движения других поездов не допущено», — говорится в публикации ведомства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее, в ночь на 25 мая, три вагона грузового поезда с щебнем сошли с рельсов на станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги, два из них опрокинулись. В результате происшествия никто не пострадал, задержки движения пассажирских поездов не было.

До этого, 21 мая, пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщила, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Куэнга – Приисковая. В результате инцидента был разрушен габарит соседнего пути. Временно останавливали движение поездов по перегону. Позже стало известно, что по факту схода вагонов возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что опрокинулись семь порожних вагонов и один вагон, груженный соей. Также повреждено 200 м железнодорожного полотна и 1 км электрических сетей.