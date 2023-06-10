Мужчина погиб в результате пожара в Казани

Мужчина погиб в результате пожара в квартире в Казани. Об этом 10 июня сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Отмечается, что возгорание произошло на проспекте Ямашева. Площадь пожара составила 12 кв. м.

«Пожарные обнаружили в горящей квартире, вынесли и передали медикам скорой помощи мужчину в бессознательном состоянии. В 18:54 пожарные ликвидировали открытое горение. В 19:18 медики после проведения реанимационных мероприятий, к сожалению, констатировали смерть мужчины», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Причина пожара устанавливается.

Ранее в этот день в Астрахани загорелись три дома и хозпостройка на площади 350 кв. м. Как уточнили в МЧС, пострадавших нет.