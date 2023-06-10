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Посол назвал воровством обещание Канады передать Украине российский Ан-124

Посол РФ Степанов: обещание Канады передать Украине российский Ан-124 незаконно
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Обещанная передача Украине Канадой российского самолета Ан-124 станет воровством и не будет законной, заявил 10 июня посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует», — цитирует дипломата ТАСС.

Степанов продолжил, что накачка украинских боевиков оружием не даст хороших результатов и не поможет завершить конфликт. По словам российского посла, все поставленные цели спецоперации будут достигнуты, а задачи выполнены.

Ранее в субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил о передаче Киеву конфискованного у России самолета Ан-124.

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Грузовой российский самолет прибыл в Канаду в феврале прошлого года. Канадские власти запретили Ан-124 вылет, так как страна закрыла свое воздушное пространство для российской авиации. Экипаж разместили в гостинице, позже россияне смогли вернуться на родину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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