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Адвокат перечислила основания для требования женами алиментов

Адвокат Бессонова назвала основания для выплат алиментов мужьями на содержание жен
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Чаще всего жены и бывшие супруги требуют алименты на свое содержание в течение беременности и трех лет после рождения общего ребенка, рассказала 10 июня основатель адвокатского кабинета Bona Fides Виктория Бессонова.

По ее словам, основания для этого предусмотрены ст. 89 и 90 Семейного кодекса РФ.

«В таких случаях алименты взыскиваются в твердой денежной сумме и подлежат индексации пропорционально прожиточному минимуму. Размер алиментов, как правило, не превышает одного прожиточного минимума для взрослого трудоспособного населения», — цитирует ее «Газета.Ru».

Бессонова напомнила, что в 2023 году по РФ он составляет 15669 рублей, но может отличаться в регионах.

Взыскать алименты может любой из супругов, если действительно нуждается в них, а также при наличии хотя бы одного из обстоятельств.

«Это возможно, если он ухаживает за общим ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы, независимо от возраста ребенка», — продолжила адвокат.

Также основанием для алиментов названа нетрудоспособность одного из супругов или трудоспособность была потеряна в браке или в течение года после развода.

«Если долго был в браке с партнером и достиг пенсионного возраста в течение пяти лет со дня расторжения брака», — уточнила адвокат.

Алименты – 2023: как рассчитать и взыскать, всё, что нужно знать о выплате

Каждый случай рассматривается судом индивидуально, а постановление выносится исходя из представленных сторонами доказательств, заключила эксперт.

В феврале председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко рассказала, что алименты могут удерживаться в том числе с доходов самозанятых. Алименты могут устанавливаться в долевом отношении к доходу плательщика или в твердой денежной сумме.

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