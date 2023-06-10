Трибуны со зрителями обрушились во время представления цирка в Ленобласти

Трибуны со зрителями обрушились во время представления цирка в Ленинградской области. Инцидент произошел в субботу, 10 июня, в поселке Лесколово Всеволожского района.

По данным источника «Известий», на трибунах собралось порядка ста человек, предварительно, есть пострадавшие. На место приехали бригады скорой помощи и спасатели.

Со слов очевидцев, сиденья были перегружены, что и стало причиной ЧП.

«Еще до начала представления было слышно, как всё трещало и скрипело. В итоге в нашем секторе с прохода всё начало обваливаться. Девочке сверху зажало ногу, дети кричали от паники и испуга. Это было ужасно. В первый раз решила с дочкой сходить в приезжий цирк», — рассказала одна из зрительниц.

Организаторы обещали зрителям выступление воздушных гимнастов, эквилибристов, иллюзионистов и бурой медведицы. Однако все они так и остались на афише.

Ранее трибуны со зрителями обрушились на гребном канале в Ростове-на-Дону, где 30 мая проходил футбольный матч в рамках детских соревнований по футболу. В результате происшествия пострадали 37 человек, из них 24 ребенка. За день до матча в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение.