Замкомандира «Волков» рассказал о работе группы добровольцев в зоне СВО

Заместитель командира добровольческой бригады «Волки» с позывным Рав рассказал в субботу, 10 июня, «Известиям» о ходе боев в зоне спецоперации, задачах его группы и о том, что украинских боевиков приходится «выковыривать из их осиных гнезд».

По его словам, группа состоит из профессиональных военных в отставке. Изначально сформировали батальонную группу, теперь численность достигла бригады. Добровольцам выдали вооружения, выделив артиллерию и ракетные системы залпового огня.

В задачи добровольцев входит в основном разведка, уточнил Рав, а не штурмовые действия.

«Разведать цели, передать артиллерии, авиации и так далее. Дальше наносится удар по скоплению живой силы и техники», — рассказал он.

По словам добровольца, его подчиненные «рвутся в бой».

Он подчеркнул, что украинские боевики создали в Донбассе серьезные укрепления, из которых их приходится буквально «выковыривать», выстроена серьезнейшая линия обороны, продолжил Рав.

Он указал, что чаще всего националисты создают укрепления в жилой застройке, используя квартиры и дома мирных жителей.

«Залито всё бетоном очень хорошо. Они подготовили огромнейшую линию обороны. Ну, действительно, они готовились к этим событиям. И, собственно говоря, приходится просто выковыривать из этих гнезд осиных», — добавил военнослужащий.

При обустройстве огневых точек, укрепузлов и в городских боях националисты пытаются использовать наработки НАТО. Однако, по мнению Рава, западные инструкторы дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) только теорию, а вот навыков ведения реальных боевых действий у них нет.

«На самом деле, когда мы берем пленных ребят оттуда, с Украины, они смеются сами, потому что чему может научить англичанин, который никогда не воевал нигде, по книжкам. Ребята, которые там воюют с 2014 года, этого англичанина научат всему, чему надо», — заключил он.

Как сообщалось ранее в субботу, за первые 10 дней июня контракт с Министерством обороны РФ подписали 13,5 тыс. человек. Этот показатель уже в 2,1 раза больше майского за тот же период.

Кроме того, стало больше желающих вступить в добровольческие отряды. Таких подразделений сформировано уже больше 40.

С ноября 2022 года добровольцы в России приравнены к военнослужащим. С января по середину мая контрактниками и добровольцами стали 117,4 тыс. россиян.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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