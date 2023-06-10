Шесть человек пострадали из-за несчастного случая на съемках сиквела «Гладиатора»

Несколько членов съемочной группы пострадали при производстве сиквела «Гладиатора». Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил Variety.

«Во время съемок трюка при производстве сиквела «Гладиатора» произошел несчастный случай, в ходе которого несколько членов съемочной группы получили неопасные для жизни травмы», — приводится заявление представителя студии Paramount Pictures, снимающей фильм.

Также представитель студии уточнил, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Также Variety со ссылкой на источник утверждает, что медицинская помощь понадобилась шести членам команды, четверым из них понадобилось продолжить свое лечение в больнице. Также сообщается, что из актеров никто не пострадал.

Ранее, в декабре прошлого года, сообщалось, что британский режиссер Ридли Скотт приступил к производству продолжения «Гладиатора», в частности, он начал поиск локаций в Марокко для съемок.

О том, что Ридли Скотт намерен снять продолжение своего фильма «Гладиатор», стало известно в ноябре 2018 года. Тогда сообщалось, что работа над продолжением картины уже начата, однако находится на самой ранней стадии.

«Гладиатор» вышел на экраны в 2000 году и снискал популярность как у зрителей, так и у критиков. Лента была выдвинута на «Оскар» в 12 номинациях и выиграла пять статуэток.