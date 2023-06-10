Пять человек погибли в результате взрыва на ракетном заводе в Турции
Пять человек погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в турецкой Анкаре. Об этом в субботу, 10 июня, сообщило министерство обороны Турции.
Ведомство уточнило, что взрыв произошел на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ (корпорация механической и химической промышленности) в уезде Эльмадаг
«В результате взрыва погибли пять рабочих. Начато расследование произошедшего», — цитирует «Анадолу» заявление турецкого минобороны.
Взрыв произошел утром 10 июня, за ним последовал пожар. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы в тяжелом состоянии. Сообщалось, что под завалами могут также находиться рабочие.