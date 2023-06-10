Взрыв прогремел на заводе по производству ракет в Анкаре
Взрыв прогремел на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в районе Эльмадаг в турецкой Анкаре. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает агентство «Ихлас» (İhlas Haber Ajansı).
Отмечается, что за взрывом последовал пожар. На место выехали оперативные службы, которым удалось локализовать возгорание.
Как отмечает СМИ, в результате ЧП есть погибшие. Их число не уточняется. Что стало причиной взрыва устанавливается.
Минувшей ночью крупный пожар произошел в пригороде Парижа во Франции. Локализовать его удалось спустя несколько часов. На месте продолжают работать пожарные.