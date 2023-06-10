Два человека погибли в ДТП с лосем в Нижегородской области
Двое взрослых погибли и двое детей получили травмы при столкновении легкового авто с лосем в Нижегородской области. Об этом сообщили в субботу, 10 июня, в региональном управлении МЧС.
Авария произошла накануне вечером вблизи села Большое Карпово на 18 км автодороги «Урень-Тонкино», уточняется в сообщении ведомства в их Telegram-канале. Из-за столкновения с лосем машина оказалась сильно повреждена, а люди внутри — зажаты.
В результате погибли два человека — мужчина-водитель и женщина-пассажир. Еще двое пострадавших — девочка 2015 года рождения и мальчик 2019 года рождения — были доставлены в Уренскую Центральную районную больницу.
30 мая в Ижевске (Удмуртия) лось влетел в движущийся по дороге автомобиль, травмы получила 14-летняя девочка. Животное не пострадало.