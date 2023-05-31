Девочка-подросток пострадала в ДТП с лосем в Ижевске
В Ижевске (Удмуртия) лось влетел в движущийся по дороге автомобиль, пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД по республике.
Авария произошла 30 мая на улице Выставочной. По словам 46-летней автомобилистки, из леса выскочил лось и ударился об автомобиль Lada XRay, пишет Udm-info.ru.
Удар пришелся на левый бок авто. Двери легковушки погнулись, а заднее левое стекло выбило. В результате травмы получила 14-летняя пассажирка машины.
По предварительным данным, животное не пострадало, уточняет ИА «Сусанин». По факту случившегося организована проверка.
«В связи с установившейся теплой погодой на дорогах, в особенности в районах лесных массивов, могут появиться дикие животные. <…> Как правило, лоси, заметив опасность, не убегают обратно в лес, а, наоборот, выходят на дорогу перед близко движущимися транспортными средствами», — предупреждают в Госавтоинспекции.
22 мая в Озинском районе Саратовской области в результате наезда легковушки на косулю пострадали четыре человека. Животное погибло.