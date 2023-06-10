Работу взлетно-посадочной полосы после ЧП в аэропорту Токио восстановили

Работа взлетно-посадочной полосы в токийском аэропорту Ханэда возобновлена после временного закрытия из-за столкновения двух самолетов на рулежной дорожке. Об этом 10 июня сообщил телеканал NHK.

Уточняется, что управление аэропорта ранее в субботу направило на место инцидента сотрудников для подтверждения случившегося и перекрыло ВПП рядом с остановкой двух самолетов. Работа взлетно-посадочной полосы возобновилась после 13:00 по местному времени (7:00 мск).

В результате происшествия вылеты рейсов из Ханэды задержались примерно на один час.

Самолеты тайваньской авиакомпании Eva Airways и Thai Airways задели друг друга на ВПП аэропорта Ханэда в Токио ранее в этот день. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что фрагмент одного из лайнеров остался на взлетно-посадочной полосе.

На борту Eva Airways находились 207 пассажиров и члены экипажа, а в воздушном судне Thai Airways — 264 человека. Информации о пострадавших нет.

Причины ЧП выясняются.