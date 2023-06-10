Два самолета столкнулись в аэропорту Токио

Самолеты тайваньской авиакомпании Eva Airways и Thai Airways столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ханэда в Токио. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил телеканал NHK.

На кадрах видно, что фрагмент одного из лайнеров остался на взлетно-посадочной полосе. Сейчас эта полоса закрыта. Сотрудники аэропорта выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

По данным телеканала, в самолете Eva Airways находилось 207 пассажиров и члены экипажа, а на борту Thai Airways было 264 человека. Информации о пострадавших нет.

Отмечается, что авиакомпании All Nippon Airways и Japan Airlines сообщили о задержке некоторых внутренних и международных рейсов, вылетающих и прибывающих в аэропорт Ханэда.

Ранее, 26 мая, в самолете авиакомпании Asiana Airlines во время полета открылась дверь. После инцидента самолет приземлился в аэропорту Тэгу в Южной Корее. По словам представителя авиакомпании, в результате инцидента никто не пострадал, но некоторые пассажиры были доставлены в больницу с проблемами дыхания из-за пережитого шока.