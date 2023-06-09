Цены на кофе сорта робуста бьют рекорды
Цены на кофе робуста достигли максимума с 2008 года. Поставки зерен не поспевают за растущим спросом. Из-за инфляции робуста стала популярней более дорогой арабики, передает телеканал «Известия». Засуха во Вьетнаме и Индонезии приводит к снижению урожайности. Дефицит на мировом рынке кофе сохранится в 2023–2024 годах.
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