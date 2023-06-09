Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС
Экономика
Биржевые цены на газ в Европе за сутки выросли почти на 20%
Мир
Трамп отстранил своих адвокатов от работы по делу о секретных документах
Мир
Киевский облсовет призвал Верховную раду запретить деятельность УПЦ в стране
Мир
США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $2,1 млрд
Мир
Лавров обвинил ООН и МАГАТЭ в игнорировании обстрелов ЗАЭС и Каховской ГЭС
Политика
Собянин выступил перед участниками конференции «Единой России» в Москве
Экономика
Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на переводы в долларах из других банков
Мир
НАТО призвала Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ
Мир
Исландия решила временно закрыть свое посольство в России
Мир
В МИД РФ заявили о притворных попытках Запада осудить власти Косово за новый конфликт
Общество
Сальдо заявил об ударе ВСУ по детской базе отдыха ракетами Storm Shadow

Кадры с места пожара на складе с горючим в Уфе

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023