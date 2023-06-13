Международный день блогера в 2023 году — история и особенности праздника

Ежегодно 14 июня мировое интернет-сообщество отмечает неофициальный праздник — Международный день блогера. В 2023 году торжество выпадает на среду. О том, кто придумал праздновать этот день и как поздравить с праздником блогера, читайте в материале «Известий».

Международный день блогера в 2023 году — история

Блогеры — это люди, которые создают контент (видео, фото, текст, подкасты, и т.д.) для своих онлайн-ресурсов в социальных сетях или на интернет платформах. Они могут освещать разные темы от ядерной физики и когнитивных искажений до моды и котиков. Аудитория у блогеров тоже самая разношерстная.

Тем не менее, в 2004 году 500 блогеров из 40 стран мира объединились, чтобы учредить свой праздник, который должен был стать символом дружбы между всеми создателями интернет-контента. В 2007 году эту идею подхватили и другие владельцы блогов, опубликовав на своих страницах сообщение о солидарности с коллегами.

Этот праздник создан в знак поддержки людей, ведущих блоги, по всему миру, независимо от их возраста, пола, национальности и интересов.

По словам президента Национальной ассоциации блогеров России Ольги Берек, в 2022 году в стране насчитывалось около 755 тыс. блогеров с аудиторией 2–5 тыс. подписчиков. Около 300 тыс. блогеров имели 5-10 тыс. фолловеров. Аудиторию в 10–100 тыс. человек собрали 255 тыс. создателей контента. Серьезными охватами от 100 тыс. до 1 млн человек могли похвастаться 18,5 тыс. блогеров, еще около 1 тыс. человек считались «блогерами-миллионниками».

Международный день блогера в 2023 году — кто отмечает

Международный день блогера может отметить любой создатель интернет-контента, независимо от количества подписчиков и темы блога. Ютуберы, тиктокеры, владельцы Telegram-каналов, авторы LiveJournal и другие — все они могут поучаствовать в празднике.

Международный день блогера в 2023 году — мероприятия

В этот день блогеры пишут друг другу слова поддержки, делятся любимыми каналами и ресурсами, а также устраивают интерактивы с аудиторией. В некоторых странах в честь праздника проходят встречи блогеров в офлайне, на которых создатели контента могут познакомиться с коллегами.

Международный день блогера в 2023 году — как поздравить

Лучшее поздравление для блогера — поделиться ссылкой на его ресурс у себя на странице и немного рассказать о его творчестве. Также можно сделать репост записи любимого создателя контента, поставить лайк, или написать приятный комментарий. Это повысит охваты блогера и поможет его продвижению на платформе. Также можно подарить блогеру его портрет, написать ему стихотворение, сочинить песню или снять видео с поздравлением.