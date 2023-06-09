Сергей Собянин будет баллотироваться на пост мэра Москвы от «Единой России»

«Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина кандидатом на должность мэра Москвы. Партия высоко оценивает вклад градоначальника в развитие столицы России, сообщает телеканал «Известия». В политической силе отметили несомненный авторитет Собянина у москвичей и руководства государства. Действующий мэр заявил, что рассчитывает на поддержку жителей города. При этом он обратил внимание на то, что в условиях санкций нужно развивать экономику столицы и сохранить социальную защищенность москвичей. Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.