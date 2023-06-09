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Спорт
Путин посетил Академию единоборств в «Сириусе»

Путин посетил Академию единоборств в «Сириусе»

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 июня, посетил Академию единоборств в «Сириусе», где оценил новый универсальный спортивно-тренировочный центр.

«Это не академия, это дворец!» — сказал президент об Академии.

Экскурсию но реконструированному спортивному центру для президента провели председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, сообщает Telegram-канал Кремля.

Реконструированный универсальный спортивно-тренировочный центр станет основной базой для сборной России по дзюдо, говорится в сообщении.

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Строительство Академии единоборств на федеральной территории «Сириус» началось в 2020 году в рамках проекта «Газпром — детям». Сама же Академия должна стать самым большим комплексом для единоборств в России и одним из самых больших в мире.

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