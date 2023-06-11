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Эксперт рассказал о плюсах и минусах страхования при получении кредита

Эксперт Баджурак: стоимость добровольной страховки кредита может составлять до 30% от суммы займа
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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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Во всех банках клиентам при оформлении кредита предлагают услугу по его страхованию. Как рассказал «Известиям» 11 июня исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак, на первый взгляд, это выгодно и заемщику, и кредитной организации, так как банк хочет получить свои средства назад, а потребитель хочет обезопасить себя от форс-мажорных ситуаций, которые могут повлиять на выплаты. Однако не стоит забывать, что не все случаи бывают страховыми, добавил эксперт и объяснил, какие бывают варианты страхования, можно ли от него отказаться.

Страховки бывают обязательные и добровольные.

«Обязательное страхование используется при кредите на имущество, например, ипотека или автострахование. Согласно Федеральному закону от 16.07.98 N 102-ФЗ об ипотеке и Федеральному закону от 25.04.2002 № 40-ФЗ об ОСАГО, отказаться от них нельзя», — объяснил Баджурак.

В то же время не согласиться на оформление добровольной страховки можно на этапе одобрения кредита, либо после, в течение 14 дней, сказал он. Но не стоит отказываться до подписания договора, так как это может отрицательно повлиять на решение банка.

«С другой стороны, залоговая организация стремится обезопасить заем путем повышения ставок на кредит при условии, что пользователь отказывается от покупки страховки», — добавил эксперт.

При этом российское законодательство защищает потребителя от навязывания дополнительных услуг, таких как добровольное страхование.

«Однако у страховки есть очевидные плюсы. Если заемщик в результате страхового случая потерял возможность выплачивать кредит, то долговые обязательства должна взять на себя страховая организация. Также при досрочном погашении потребитель имеет право вернуть средства за оставшийся период действия страхования. Это актуально для кредитов, оформленных после 1 сентября 2020 года», — уточнил эксперт.

Минусом покупки такой страховки он назвал ее цену. Так, стоимость может составлять до 30% от суммы займа. Кроме того, после окончания выплат по кредиту вернуть страховые средства будет невозможно, в связи с тем что срок договора, чаще всего, заканчивается в день последнего платежа.

«Немаловажно при оформлении кредита внимательно читать условия договора, так как в разных банках они могут отличаться. Также лучше выбирать проверенные крупные организации, скорее всего, они сотрудничают с надежными страховыми компаниями», — заключил Баджурак.

Денежные массы: россияне вновь занимают средства у банков
Статистика фиксирует рост потребительского кредитования

Ранее, 31 мая, сообщалось, что в начале года рынок показал неожиданно позитивную динамику. Так, согласно статистике бюро кредитных историй «Скоринг бюро», с которой ознакомились «Известия», по сравнению с показателями кризисного 2022-го выдачи потребкредитов в РФ заметно увеличились — за первые четыре месяца этого года россияне получили 11,2 млн займов ( на 99,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

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