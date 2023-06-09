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Генетики объяснили нехватку витамина D у россиян

Исследование: больше всего россиянам не хватает витамина D из-за генетических предрасположенностей
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Специалисты медико-генетического центра Genotek провели исследование и выяснили, каких витаминов не хватает россиянам из-за генетических предрасположенностей. Оказалось, что больше всего жителям РФ не хватает витамина D. Результатами с «Известиями» 9 июня поделился директор по продукту Genotek Александр Ракитько.

«Острее всего россияне испытывают проблему дефицита витамина D. На втором месте — B6, B9 (фолиевая кислота) и B12. Так, примерно каждый пятый россиянин генетически предрасположен к низкому уровню витамина D. В особенности это касается жителей Сибири и Дальнего Востока», — рассказал Ракитько.

Он отметил, что генетика напрямую влияет на дефицит витаминов и их усвояемость. Причина кроется в индивидуальных генетических особенностях.

«Небольшие изменения генов, которые отвечают за кодирование важных белков и усвоение витаминов, могут приводить к тому, что витамин в целом поступает в организм в достаточном количестве, но как итог сами клетки получают его в слишком малом количестве из-за неправильной работы белков, превращающих неактивную форму витамина в активную», — объяснил он.

Например, по его словам, недостаток витамина D связан с вариантами трех генов: DHCR7, GC и CYP2R1. При наличии неблагоприятных вариантов этих генов в 2-2,5 раза повышается вероятность развития дефицита витамина D, чем у людей с благоприятными вариантами. Таким образом, зная о предрасположенности к дефициту конкретного витамина, можно скорректировать свой рацион питания.

Отмечается, что исследование проводилось на основании анализа обезличенных данных 60 тыс. человек со всех регионов России, которые находились в базе Genotek.

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13 марта специалисты Genotek поделились с «Известиями» результатами исследования, в рамках которого выяснили, у каких народов России повышенный риск тяжелой формы лихорадки Западного Нила. Ими, в частности, оказались русские и украинцы.

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