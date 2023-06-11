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Психолог рассказала о влиянии стресса на иммунитет

Психолог Солис: стресс может привести к развитию артрита, болезней сердца и диабета
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Фото: Global Look Press/Frank May
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Иммунитет и стресс тесно связаны друг с другом. Психологический стресс может оказывать отрицательное влияние на иммунную систему, делая организм более уязвимым для различных заболеваний. Подробно об этом «Известиям» рассказала психотерапевт, психолог Юлия Солис.

Как отметила эксперт, под действием хронического стресса организм может производить больше воспалительных медиаторов. Воспаление — естественная реакция иммунной системы на инфекцию или повреждение, но его увеличение может привести к хроническим воспалительным состояниям, таким как артрит, болезни сердца и диабет. Повышенный уровень воспаления также может снизить эффективность иммунной системы и увеличить риск развития инфекций.

Солис также заметила, что стресс может оказывать негативное воздействие на различные типы иммунных клеток, таких как лейкоциты и лимфоциты. Это может привести к снижению способности организма бороться с инфекциями и болезнями.

Кроме того, стресс может оказывать влияние на барьерные функции организма, такие как кожа и слизистые оболочки, которые помогают предотвращать проникновение инфекций. Под действием стресса эти барьеры могут быть нарушены.

Стресс может вызывать бессонницу и нарушения сна, что негативно сказывается на иммунной системе. Недостаток сна может снизить активность NK-клеток.

Также она добавила, что под действием стресса люди могут изменять свое поведение, включая увеличение потребления алкоголя, более частое курение или неправильное питание.

Для контроля над уровнем стресса в организме психолог рекомендовала регулярно медитировать, практиковать йогу, глубокое дыхание или просто прогулки на свежем воздухе. Снять напряжение помогут регулярные физические нагрузки и правильное питание, которое будет включать в себя фрукты, овощи, злаки, белки и здоровые жиры.

В борьбе со стрессом также очень важны регулярный сон и отдых.

Также Солис отметила важность поддержки социальных связей и общения с близкими людьми, занятия своим хобби и творчеством, а также ограничение потребления алкоголя.

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1 февраля кандидат медицинских наук, невролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Антон Тихоновский рассказал, что апноэ, неврозы, а также депрессивные эмоциональные состояния и стрессы могут стать причинами постоянного недосыпа.

Он отметил, что иногда недосып может быть и у здоровых людей в условиях стресса, однако нередко гиперсомния может быть вызвана невротическим расстройством, нарколепсией и другими заболеваниями.

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