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Россиянам назвали норму потребления овощей и фруктов в день

Нутрициолог Деккер рассказала, что ежедневно надо съедать минимум полкило овощей и фруктов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ежедневно надо съедать минимум полкило овощей и фруктов. Об этом нутрициолог Ольга Деккер рассказала в пятницу, 9 июня, в беседе с Lenta.Ru.

Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потреблять не менее 400–500 г овощей и фруктов в день, что составляет приблизительно пять порций. Это минимальное количество, а для получения максимальной пользы для здоровья лучше есть еще больше растительной пищи.

Деккер объяснила, что овощи и фрукты являются источником антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Они содержат витамины А и С, калий, магний, фолиевую кислоту и другие полезные вещества, необходимые для поддержания здоровья. Овощи богаты пищевыми волокнами, помогают поддерживать нормальную работу пищеварительной системы и предотвращать запоры. Они позволяют насытиться, при этом они некалорийны, что способствует похудению.

Нутрициолог добавила, что употребление достаточного количества овощей снижает риск развития диабета, некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

По словам эксперта, меню следует составлять из разнообразных овощей и фруктов, желательно выбирая плоды разной окраски, так как они содержат различные питательные вещества. Овощи и фрукты лучше есть в сыром виде, но замороженные, консервированные и сушеные тоже вполне подходят, если свежие недоступны, заключила она.

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Ранее в этот день психолог, психотерапевт Юлия Солис перечислила «Известиям» полезные привычки, с помощью которых можно сделать жизнь лучше.

Специалист отметила, что питание играет важную роль в процессе улучшения жизни. Нужно отдавать предпочтение свежим, нежирным продуктам, богатым питательными веществами. Она рекомендовала увеличить потребление фруктов, овощей, полноценных злаков, белковых продуктов (мясо, рыба, яйца, бобовые), а также здоровых жиров (орехи, авокадо, оливковое масло).

Накануне диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала в беседе с сайтом aif.ru, как составить здоровый рацион на каждый день. По ее словам, одним из обязательных элементов должны быть яйца. Она добавила, что ежедневно нужно употреблять овощи, например капусту, морковь, томаты, сельдерей, передает RT.

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