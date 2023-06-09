Кардиодиспансер в Симферополе отремонтируют за 462 млн рублей

В Симферополе проведут капитальный ремонт здания кардиологического диспансера республиканской клинической больницы им. Семашко. Стоимость контракта составила 462 млн рублей.

Распоряжение о выборе подрядчика подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Ремонт выполнит компания ООО «ЯРУС-Премьер» из Краснодара. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Выполнить ремонт необходимо до 30 октября 2025 года. Подрядчик должен выполнить не менее 80% работ собственными силами. Ранее данная компания провела ремонт детской музыкальной школы имени Богатикова в городе Саки.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках стартовал ремонт родильного дома, построенного в 1974 году. На эти цели власти направили свыше 620 млн рублей.