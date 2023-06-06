В Химках начался капремонт построенного в 1974 году роддома
Родильный дом начали капитально ремонтировать в подмосковных Химках. После ремонта медучреждение станет современным акушерским стационаром, рассчитанным на 102 койки, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Здание роддома было построено еще в 1974 году и его хотят полностью обновить, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Здесь появятся отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовое и реанимация.
После проведения всех работ в здании оборудуют одно-, двух- и трехместные палаты совместного пребывания матери и ребенка с индивидуальными санузлами и душевыми. На капремонт направили более 620 млн рублей.
Сейчас строители начали демонтажные работы, полностью завершить ремонт планируют осенью 2024 года. Отделение гинекологии временно переведено в здание хирургического корпуса Химкинской областной больницы, которое находится по адресу Куркинское шоссе д 11.