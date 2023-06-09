ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») открыла в России центр по обслуживанию и ремонту электронных компонентов отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Из сообщения, опубликованного на сайте концерна 9 июня, следует, что лабораторию открыла корпорация «Иркут».

Центр станет первой производственной площадкой по техобслуживанию и ремонту электронных компонентов SSJ на территории России. Ранее подобные виды работ выполнялись исключительно на зарубежных предприятиях, отмечается в релизе.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что введение лаборатории в эксплуатацию позволит значительно расширить компетенции по обслуживанию отечественных самолетов SSJ100, а также перспективных MC-21 и SSJ New.

Лаборатория располагает собственным складом в целях сокращения сроков техобслуживания, а производственная площадка разделена на зоны по видам работ и типу компонентов, начиная от зоны технического обслуживания пультов кабины экипажа — заканчивая зоной буфетно-кухонного оборудования, резюмировали в корпорации.

Ранее, 6 июня, в ОАК сообщили, что первый полет самолета SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель после того, как оборудование лайнера будет проверено на земле. Впервые SSJ-NEW будет запущен на франко-российских двигателях SaM146, при этом корпорация стремилась заменить все импортные детали, поэтому второй полет пройдет уже на отечественных двигателях ПД-8.

Sukhoi Superjet NEW — это полностью импортозамещенная версия самолета Superjet 100 (SSJ-100). В нем замещено около 40 иностранных систем и компонентов.