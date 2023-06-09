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Глобальное потепление бьет рекорды

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Исторического рекорда достигли выбросы парниковых газов в мире — таковы результаты исследования, опубликованного в научном журнале Earth System Science Data. Ученые наблюдают беспрецедентное ускорение глобального потепления более чем на 0,2 °C за последние 10 лет. В 2013–2022 годах в среднем температура на поверхности Земли оказалась на 1,14 °C больше доиндустриального уровня, передает телеканал «Известия». Парижское соглашение 2015 года ставит целью сдержать прирост глобальной средней температуры и ограничить ее рост до 1,5 °C к 2100 году. Если этого не произойдет, планету ждут природные катастрофы. По оценке межправительственной группы экспертов по изменению климата, снижение эмиссии парниковых газов — ключевая задача, которая стоит перед человечеством.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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