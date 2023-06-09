Скончался депутат первого созыва Госдумы Валентин Татарчук
Бывший депутат Государственной думы Валентин Татарчук скончался в возрасте 85 лет. Об этом 9 июня сообщило ИА Регнум.
«В квартире на Рублевском шоссе скончался 85-летний мужчина. Причина смерти — онкология», — рассказал источник издания.
Уточняется, что политик умер 7 июня в Москве.
В советское время Татарчук возглавлял Ляскельский бумажный завод и Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат. В 1989 году он стал народным депутатом СССР по квоте КПСС.
В 1993 году Татарчук был избран депутатом Госдумы первого созыва по федеральному списку блока «Выбор России». Он занимал должность заместителя председателя комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике.
В дальнейшем Татарчук баллотировался от блока «Демократический выбор России — объединённые демократы», который не прошел необходимый барьер на выборах 1995 года.