Скончался депутат первого созыва Госдумы Валентин Татарчук

Бывший депутат Государственной думы Валентин Татарчук скончался в возрасте 85 лет. Об этом 9 июня сообщило ИА Регнум.

«В квартире на Рублевском шоссе скончался 85-летний мужчина. Причина смерти — онкология», — рассказал источник издания.

Уточняется, что политик умер 7 июня в Москве.

В советское время Татарчук возглавлял Ляскельский бумажный завод и Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат. В 1989 году он стал народным депутатом СССР по квоте КПСС.

В 1993 году Татарчук был избран депутатом Госдумы первого созыва по федеральному списку блока «Выбор России». Он занимал должность заместителя председателя комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике.

В дальнейшем Татарчук баллотировался от блока «Демократический выбор России — объединённые демократы», который не прошел необходимый барьер на выборах 1995 года.