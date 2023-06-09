Госавтоинспекция проведет масштабные рейды в Самарской области

Сотрудники ГИБДД проведут масштабные рейдовые мероприятия в Самарской области с 9 по 12 июня. Инспекторы планируют выявлять водителей, которые допускают грубые нарушения правил дорожного движения.

Усиленный режим несения службы вводится в длинные выходные. Особое внимание инспекторы уделят автомобилистам, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает НИА «Самара».

В правоохранительных органах отмечают, что пьяным водителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность, а также штраф до 300 тыс. рублей.