Названы регионы с самой дешевой загородной недвижимостью в России

Загородная недвижимость дешевле всего в Курганской области, где квадратный метр в среднем стоит 27,2 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Домклик» Сбербанка в пятницу, 9 июня.



По данным экспертов, в топ-5 регионов с самым доступным загородным жильем также вошли Республика Мордовия (28,2 тыс. рублей), Вологодская и Смоленская области (по 32 тыс. рублей), а также Брянская область (32,2 тыс. рублей).

Также аналитики сообщили, что самые высокие расценки на загородную недвижимость зафиксированы в Санкт-Петербурге (141,4 тыс. рублей). Далее идут Москва (135,5 тыс. рублей), Московская область (94 тыс. рублей) и Севастополь (85,6 тыс. рублей).

По данным «Домклик», средняя стоимость загородного квадратного метра в России — 59,5 тыс. рублей.



В исследовании для каждого региона рассчитано среднее арифметическое значение стоимости квадратного метра загородной недвижимости. Учитывались актуальные на начало июня 2023 года объявления на витрине «Домклик» (дома и участки).

Ранее в этот день стало известно, что самое бюджетное жилье в новостройках Москвы расположено в районах Кузьминки, Тропарево-Никулино, Бибирево, самое дорогое — в Якиманке, Тверском районе и Хамовниках.